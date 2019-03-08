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Cezaevi firarisi silah operasyonunda yakalandı

Kahramanmaraş'taki operasyonda, hakkında cinayetten 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi ile iki kuzeni gözaltına alındı

08 Mart 2019 Cuma 16:44
Cezaevi firarisi silah operasyonunda yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'taki silah operasyonunda, hakkında cinayetten 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi ile iki kuzeni yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunu'na muhalefet", "kumar oynatmak", "tefecilik", "tehdit" gibi suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Önceden belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli çaplarda 40 mermi, 9 tabanca şarjörü ile 26 gaz tabancası fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan F.G'nin (27) cezaevi firarisi olduğu ve hakkında cinayetten 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, diğer zanlılar H.G. ve M.G'nin de amcasının çocukları olduğu belirlendi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:44
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