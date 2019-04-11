Cezaevi firarisi saklandığı kanepe içinde yakalandı Hırsızlık suçundan hükümlüyken izinli olarak evine gelen, ancak dönmeyen cezaevi firarisi, saklandığı kanepe içinde yakalandı.

Hırsızlık suçundan hükümlüyken izinli olarak evine gelen, ancak dönmeyen cezaevi firarisi, saklandığı kanepe içinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; hırsızlık suçundan dolayı cezaevinde olan R.E., cezasını çekmekte olduğu Kütahya Açık Cezaevinden 1 ay önce izin alarak geldiği Gediz’in Gümele köyünde bulunan evinden geri dönmedi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.E.’nin köyde bulunan evinde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, evde yaptıkları aramada, kanepe içerisinde saklanan R.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şahıs sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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