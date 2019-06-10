Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı Siirt’in Baykan ilçesinde bir cezaevi firarisi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Siirt’in Baykan ilçesinde bir cezaevi firarisi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Baykan İlçe Jandarma Karakolu ekiplerince, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden E.E. düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.E., İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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