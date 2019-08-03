Cezaevi firarisi kolundan vurularak yakalandı Hatay’ın Erzin ilçesinde cezaevi firarisi polisin yaptığı operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde cezaevi firarisi polisin yaptığı operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Cezaevinden 6 ay önce firar eden Abdülkadir Süslü, Mahmutlu Mahallesi’nde saklandığı evde polisin "teslim ol" çağrısına uymayarak elindeki silahla havaya 2 el ateş etti. Süslü, teslim olmayınca kolundan vurularak etkisiz hale getirdi. Kolundan yaralanan Süslü ambulansla Erzin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Abdülkadir Süslü cezaevine teslim edildi.

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