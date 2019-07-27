Cezaevi firarisi Kocaeli'de yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı. Alınan bilgiye göre, "kasten öldürme" suçundan hüküm giyen V.Ç. (43), 25 Ocak 2019'da Kandıra Açık Cezaevi'nden firar etti. Firari hükümlünün dün bir araçla il sınırlarından geçtiği bilgisine ulaşan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, V.Ç'yi Anadolu Otoyolu Derince mevkisinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Kocaeli Adliyesine sevk edilen V.Ç, savcılık sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.



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