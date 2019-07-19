Cezaevi firarisi Kırşehir’de yakalandı İzmir’de cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü, Kırşehir’de yakalandı.

İzmir’de cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü, Kırşehir’de yakalandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2003 yılında işlediği cinayet nedeniyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan ve İzmir’de kaldığı cezaevinden 2017’de firar eden K.D.,’nin, Ankara, Kayseri ve Nevşehir’de farklı adreslerde kaldıktan sonra Kırşehir’e geldiğini belirledi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri, Kervansaray Mahallesi’ndeki müstakil bir eve düzenledikleri operasyonda K.D.,’yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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