0553 313 94 23

Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Kumköy sahil yürüyüş yolunda yapılan kimlik denetiminde Denizli Cezaevinden kaçan firari, kimliğini gösteremeyince yakayı ele verdi.

26 Nisan 2019 Cuma 11:57
Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Kumköy sahil yürüyüş yolunda yapılan kimlik denetiminde Denizli Cezaevinden kaçan firari, kimliğini gösteremeyince yakayı ele verdi.


Kumköy sahil yürüyüş yolunda yapılan kimlik kontrolü sırasında Fırat E. isimli şahıs, kolluk devriyesine kimlik yerine telefonundan bir kimlik fotoğrafı gösterdi. Görevli ekipler, fotoğraftaki kimliğin görüntüsünden şüphelenip sahte olduğunu değerlendirerek Cumhuriyet Savcısına bilgi vermek istedi. Şahıs parmak izine götürüleceği esnada görevlileri itekleyerek kaçmaya çalıştı. Şahıs görevlilerce zor kullanılarak yakalandı.


Şahsın sorgusunda 3 UYAP kaydından arandığı ve 2 senedir Denizli Cezaevinden firari olduğu tespit edildi. Görevlilere direndiği için tahkikat yapılarak gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 11:57
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayıp eşya hizmeti dijital platforma taşındı
    1. Kayıp eşya hizmeti dijital platforma..
    2. Bilecik’te ölüm istatistikleri belli..
    3. Minik öğrencilere Kınık’ta çömlekçilik..
    4. Döviz kurları
    5. Şampiyon Talasgücü’nden Başkan..
    6. Siirt İl Jandarma Komutanlığı’ndan..
    7. Uysal: "Açık ve net belediyecilik..
    8. Aytemiz "Motorcu Dostu Trafik"..
    9. Rektör Çomaklı, öğrencilerle birlikte..
    10. Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken..
    11. 11. Kitap Fuarı’na ücretsiz ring..
    12. Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu
    13. Kağıthane'de çöken binadaki mağdur..
    14. Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan..
    15. Dualı Gömlekler, Atatürk..
    16. Öğrenciler atıklardan sanat eserleri..
    17. Kayak merkezlerinde son durum
    18. Musalar Yeniköy’ün sorunları mercek..
    19. Muş’ta halk koşusu ve yüzme yarışması..
    20. Aksaray’da firari 5 kişi yakalanarak..
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu