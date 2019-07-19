Cezaevi firarisi karı koca yakalandı Antalya'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan cezaevi firarisi karı koca tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan cezaevi firarisi karı koca tutuklandı. İlçede bir alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren polis, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli A.G. ile eşi Ö.G'yi Ölüdeniz Mahallesi'nde yakaladı. Sahte kimlik kullandıkları belirlenen cezaevi firarisi karı koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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