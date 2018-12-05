Cezaevi firarisi kanepenin içinde yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık ve basit yaralama ile dolandırıcılıktan 16 ayrı suç kaydı bulunan ve Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumundan yaklaşık 1 yıl önce izinli çıktıktan sonra firar eden M.A.Ö'nün (37), ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi'nde kardeşinin evinde saklandığı ihbarını aldı.

Söz konusu eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, M.A.Ö'yü saklandığı kanepenin içinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.