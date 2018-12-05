THY- Euroleague
0553 313 94 23

Cezaevi firarisi kanepenin içinde yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, saklandığı evde jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 23:42
Cezaevi firarisi kanepenin içinde yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık ve basit yaralama ile dolandırıcılıktan 16 ayrı suç kaydı bulunan ve Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumundan yaklaşık 1 yıl önce izinli çıktıktan sonra firar eden M.A.Ö'nün (37), ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi'nde kardeşinin evinde saklandığı ihbarını aldı.

Söz konusu eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, M.A.Ö'yü saklandığı kanepenin içinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 23:42
  1. Kahramanmaraş
  2. Adıyaman
  3. elbistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UCM, Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili ön incelemede sona yaklaştı
    1. UCM, Filistin'deki savaş suçlarıyla..
    2. "2 yıldır hava desteğiyle yurt içinde..
    3. GÜNDEM ÖZETİ /6 Aralık 2018
    4. Belediye başkanı 'Halk Günü'..
    5. Fransa'da kazanan 'sarı yelekliler'..
    6. Maçın ardından
    7. Nobel ödüllü bilim adamından İsrail'e..
    8. Kaçak defineciler suçüstü yakalandı
    9. Fransa'da akaryakıt zamları 2019 yılı..
    10. Cezaevi firarisi kanepenin içinde..
    11. Cani amca yeğenini öldürüp abisini..
    12. Şili 5,5 ile sarsıldı!
    13. "O adamı eninde sonunda alacağız"
    14. Akşener'den Ankara için kritik..
    15. MİT'ten bir operasyon daha! FETÖ'nün..
    16. Bursa'daki FETÖ/PDY davası
    17. Yavuz Bahadıroğlu duygulandıran..
    18. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    20. Hint Bilim Enstitüsü laboratuvarında..
    ABD'li Jeffrey Türkiye'ye geliyor!
    ABD'li Jeffrey Türkiye'ye geliyor!
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    İnsanlığa bela olan siyonistler fıtratı bozuyor! Yapay et ürettiler
    İnsanlığa bela olan siyonistler fıtratı bozuyor! Yapay et ürettiler

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek