0553 313 94 23

Hatay Kapalı Cezaevi'nde nfirar eden mahkum damda uyurken enselendi

Hatay Kapalı Cezaevi'nden 3 ay önce firar eden Bayraz B, yapılan operasyonla Kırıkhan ilçesindeki evlerinin damında uyurken enselendi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 13:05
Hatay Kapalı Cezaevi'nde nfirar eden mahkum damda uyurken enselendi

Hatay'da emniyet ekipleri, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu sağlama ve ticaretini yapma, hırsızlık, yaralama gibi 5 ayrı suçtan cezası bulunan firari Bayraz B.'nin Kırıkhan ilçesindeki ailesine ait evde olduğunu saptadı.

Alınan önlemlerin ardından eve operasyon düzenleyen polis, Bayraz B.'yi damda uyurken kıskıvrak yakaladı.

Bayraz B., işlemleri tamamlandıktan sonra Hatay Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 13:05
  1. Hatay Kapalı Cezaevi
  2. cezaevi firarisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT erken emeklilik ne zaman çıkacak? Bağkur’luya EYT müjdesi son dakika
    1. EYT erken emeklilik ne zaman çıkacak?..
    2. Gençlerin 'ayakkabı' şakası hastanede..
    3. Cezaevi firarisi damda uyurken enselendi
    4. Erdoğan'ın konuşması sonrası namlular..
    5. AK Partili İbrahim Aydemir’den..
    6. Erdoğan'ın 'anlaşıldı' paylaşımına..
    7. Yüksek Seçim Kurulu 225 memur alımı..
    8. Bağdat'ta gösterilerin etkisi devam..
    9. Fenerbahçe'den sürpriz Ozan Tufan..
    10. Rusya İdlib'e 24 gün sonra yeniden..
    11. Kırmızı ve gri kategoride aranan 2..
    12. TSSF Başkanı Şahin Özen: Bu sene bütün..
    13. Bakan Albayrak duyurdu: Fiyatlara..
    14. Liselerde 'akran kardeşliği' ile okula..
    15. Yeşil Burun Adaları kıyılarında..
    16. Anadolu Selçuklu'yu anlatmak için..
    17. Enflasyonun direncini kıracak tedbir..
    18. EYT son dakika haberi! Bağkur’lular da..
    19. İsrail’e ajanlık yapan Rus enselendi
    20. Fethiye'de çok sayıda su baskını yaşandı
    21. 'HDP’den kızımı istiyorum'
    22. Cerablus ve Başköy'de şiddetli..
    23. MİT tırlarını durdurmak için 'karar..
    24. Depremden sonra az katlı ve müstakil..
    25. Erdoğan'la ilgili gelen notu gören..
    26. Süs bitkilerinde ihracatda hedef 125..
    27. 4 milyon TL ödülle aranıyorlardı!..
    28. Kapalı cezaevinde hafızlar koğuşu
    29. Asırlık çınardan 'uzun yaşam' sırları
    30. İstanbul'da 5 katlı binada korkutan..
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?