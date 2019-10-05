Hatay Kapalı Cezaevi'nde nfirar eden mahkum damda uyurken enselendi Hatay Kapalı Cezaevi'nden 3 ay önce firar eden Bayraz B, yapılan operasyonla Kırıkhan ilçesindeki evlerinin damında uyurken enselendi.

Hatay'da emniyet ekipleri, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu sağlama ve ticaretini yapma, hırsızlık, yaralama gibi 5 ayrı suçtan cezası bulunan firari Bayraz B.'nin Kırıkhan ilçesindeki ailesine ait evde olduğunu saptadı. Alınan önlemlerin ardından eve operasyon düzenleyen polis, Bayraz B.'yi damda uyurken kıskıvrak yakaladı. Bayraz B., işlemleri tamamlandıktan sonra Hatay Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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