Cezaevi firarisi cenazede yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Hatay Yayladağı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan iki yıl önce firar eden kişi, yakınının cenazesine katılmak için geldiği Gaziantep'te yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2008 yılında Yayladığı Asliye Ceza Hakimliğince hakkında "hırsızlık, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçundan 15 yıl hapis cezası verilen Erdal Aslan, önce Hatay Yayladağı T Tipi Kapalı Cezaevi'ne, 2016'da ise Yayladağı Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Burada yaklaşık iki ay kalan ve ardından firar eden Aslan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aslan'ın Gaziantep'te bulunan bir yakınının cenaze törenine katılmak için kente geleceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları Aslan'ı, yakınının Yeşilsu Mahallesi'ndeki cenaze töreninde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Aslan, Hatay Yayladağı T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.