Cezaevi firarisi Antalya'da yakalandı

ANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde bir restorandan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlının açık cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Örnek Mahallesi'nde bir restoranda akşam meydan gelen hırsızlık olayıyla ilgili Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından şüphelinin Y.E.K. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi kaldığı otelde yakaladı. Şüphelinin, Konya’nın Seydişehir ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olduğu ve Seydişehir Açık Cezaevinden firar ettiği için arandığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Y.E.K. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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