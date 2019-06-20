Cezaevi firarisi 2 hükümlü yakalandı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde toplam 18 yıl ve 9 yıl hapis cezasıyla aranan iki hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde toplam 18 yıl ve 9 yıl hapis cezasıyla aranan iki hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında iki ayrı olaydan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. ile adam öldürme suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan F.K. yakalanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.

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