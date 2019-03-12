Cezaevi firarileri uyuşturucu satıcıları tutuklandı Niğde’de jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Niğde’de jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 51 AAD 672 plakalı araç ile Niğde’yeuyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri Yeşilburç Köyü’nde aracı durdu. Şüphelilerden biri araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Ekipler kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yapılan aramalarda 20gr esrar maddesi ve2 gr metafetamil ele geçirildi. G.K, B.E ve M.K gözaltına alındı. B.E’nin3 ayrı suçtan yakalama kararının bulunduğu, M.K’nin ise 8 ayrı suçtan arandığı her iki şüphelinin isecezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E ve M.K tutuklanarak Kapalı cezaevine gönderildi.

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