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Cezaevi firarileri sahte kimlikle yakalandı

Farklı suçlardan çok sayıda yakalama kararı bulunan iki cezaevi firarisi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı

10 Haziran 2019 Pazartesi 20:21
Cezaevi firarileri sahte kimlikle yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, farklı suçlardan yakalama kararı olan cezaevi firarisi iki zanlı, polis uygulamasında yakalandı.

İlçede bir otomobilde hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu ihbarını alan Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) tespit edilen aracı uygulama noktasında durdurdu.

Otomobildeki iki şüpheli, çelişkili ifadeler vermeleri üzerine, detaylı inceleme yapılmak üzere Bodrum Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelilerin parmak izi incelemesinde, taşıdıklari kimliklerin sahte olduğu ve uzun süredir cezaevi firarisi olarak arandıkları anlaşıldı.

Zanlılardan T.Ş.Y. hakkında "hırsızlık", "basit yaralama", "resmi belgede sahtecilik" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi 22 ayrı suçtan, B.B. hakkında ise "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından farklı illerden 4 yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan zanlılar ve yakınları, adliye girişinde gazetecilerin görüntü almasına tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 20:21
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