Cezaevi firarileri Kağızman'da yakalandı Kars'ta geçen yıl cezaevinden firar eden ve "kasten insan öldürme" suçundan aranan 2 kişi yakalandı

KARS (AA) - Kars Açık Cezaevinden geçen yıl firar eden 2 kişi yakalandı. Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi Atilla K. ve Barış K'nin yakalanması için çalışma başlattı. Özel Harekat Polisleri'nin desteğiyle yapılan operasyonda "kasten insan öldürme" suçundan aranan Atilla K. ve Barış K, Yukarı Kümbet Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı. Firarilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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