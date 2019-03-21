Cezaevi firarileri Kağızman'da yakalandı
Kars'ta geçen yıl cezaevinden firar eden ve "kasten insan öldürme" suçundan aranan 2 kişi yakalandı21 Mart 2019 Perşembe 18:32
KARS (AA) - Kars Açık Cezaevinden geçen yıl firar eden 2 kişi yakalandı.
Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi Atilla K. ve Barış K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Özel Harekat Polisleri'nin desteğiyle yapılan operasyonda "kasten insan öldürme" suçundan aranan Atilla K. ve Barış K, Yukarı Kümbet Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı.
Firarilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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