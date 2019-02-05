Cezaevi firarileri hırsızlık yaparken yakalandı Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde cezaevi firarisi iki kişi, şehir dışına kaçmak için otomobil hırsızlığı yaparken yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde cezaevi firarisi iki kişi, araba çalarken yakalandı. Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde devriye gezerken iki kişinin, park halindeki araçların kapılarını açmaya çalıştığını gördü. Kendilerini görünce kaçmaya çalışan kişileri yakalayan ekipler, bu kişilerin, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Ramazan Y. (31) ve Cuma Ali K. (24) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan firari iki kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.