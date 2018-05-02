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Cezaevi firarileri enselendi!

Trabzon'un Araklı ilçesinde, haklarında kesinleşmiş 62 ve 20 yıl hapis cezası bulunan iki cezaevi firarisi yakalandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:48
Cezaevi firarileri enselendi!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni sanayi inşaatının bulunduğu bölgede düzenledikleri operasyonla cezaevi firarileri Ö.S. ve D.A'yı yakaladı.

Ekipler, D.A'nın üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ile 15 mermi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Ö.S. hakkında 20 farklı suçtan arama kararı ve toplam 62 yıl hapis cezası, 13 suçtan aranan D.A'nın ise yaklaşık 20 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Bu şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:48
  1. trabzon
  2. cezaevi firarisi

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