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Ceza infaz kurumunda “Saklı Kanatlar Oyun Odaları Dizaynı”

İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu arasında yürütülen “Saklı Kanatlar Oyun Odaları Dizaynı” projesi kapsamında, annelerinin yanında kalan çocuklara yönelik üç koğuşun fiziki alan düzenlemesi yapıldı ve düzenlenen etkinlik ile açılışı gerçekleştirildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:55
Ceza infaz kurumunda “Saklı Kanatlar Oyun Odaları Dizaynı”

İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu arasında yürütülen “Saklı Kanatlar Oyun Odaları Dizaynı” projesi kapsamında, annelerinin yanında kalan çocuklara yönelik üç koğuşun fiziki alan düzenlemesi yapıldı ve düzenlenen etkinlik ile açılışı gerçekleştirildi.



İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda annelerinin yanında kalan 0-6 yaş grubu çocuklar için Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu işbirliği ile “Saklı Kanatlar Oyun Odaları Dizaynı” projesi düzenlendi. Proje kapsamında annesinin yanında kalan çocuklara yönelik üç koğuşun fiziki alan düzenlemesinin açılışı yapıldı. Aliağa ve Menemen Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Murat Kayançicek, Aliağa ve Menemen Ceza İnfaz Kurumları ile İzmir 1 ve 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurum Müdürleri, Kampüs Hastanesi Başhekimi, Ege Üniversitesi Öğretim Görevlilerinin katılımı ile gerçekleşen program, kurum müdürü Meltem Babaoğlu’nun açılış konuşması ve Cumhuriyet Savcısı Murat Kayançiçek’in teşekkür konuşması ardından, annelerinin yanında kalan çocukların dans gösterileri devam etti. Projede emeği geçen Ege Üniversitesi öğretim görevlileri ile öğrencilerine plaket ve teşekkür belgelerinin takdiminin ardından düzenlenen odalar ziyaret edildi.



Açılışı gerçekleştirilen odalarda, üst katta bulunan ortak yaşam alanlarında 0-3 yaş grubu için psikomotor ve özbakım becerilerini desteklemeye yönelik “Çocuk Emekleme ve Oyun Alanı”, alt katta ise 3-6 yaş grubu çocuklarının bilişsel, dil, sosyal, duygusal ve bedensel gelişim alanlarına yönelik “Çocuk Yaşam ve Oyun Alanı” bulunuyor. Ayrıca proje kapsamında personele yönelik seminerler, adli hükümlü/tutuklulara yönelik konferanslar, çocukların gelişimlerine yönelik gelişimsel çalışmalar, çocuklara yönelik işitme tarama ve dil gelişim testleri, özel günlere yönelik kutlamalar ve gelişimlerine yönelik aktiviteler gerçekleştirilen ortam da sağlanıyor. Düzenlenen odalar ve proje kapsamında yapılan etkinlikler ile annesinin yanında kalan 0-6 yaş grubu çocukların bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:55
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