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Ceza indirimi infaz yasası son dakika af ne zaman çıkacak?

Ceza infaz indirimi haberleri yakından takip edilmekte. Ceza infaz indirimi ne zaman? Binlerce mahkum ve hükümlü ailesinin beklediği ceza indiriminde son durum gelişmesi var mı? MHP’nin Meclis’e sunduğu mahkum ceza indirimi af yasasına ilişkin AK Parti kendi çalışmasını yaptı. Yargı Reformu Paketi içerisinde yer alması beklenen ceza indirimi genel af yasası Meclis’in açılmasıyla birlikte Meclis’te görüşülmesi bekleniyor. Peki af ne zaman çıkacak? Af yasası ceza indirimi çıkacak mı? Af yasası ile ilgili AK Parti’den son açıklama geldi. İşte 2019 af son dakika haberleri.

17 Eylül 2019 Salı 17:03
Ceza indirimi infaz yasası son dakika af ne zaman çıkacak?

Ceza infaz indirimi haberleri yakından takip edilmekte. Ceza infaz indirimi ne zaman? Binlerce mahkum ve hükümlü ailesinin beklediği ceza indiriminde son durum gelişmesi var mı? MHP’nin Meclis’e sunduğu mahkum ceza indirimi af yasasına ilişkin AK Parti kendi çalışmasını yaptı. Yargı Reformu Paketi içerisinde yer alması beklenen ceza indirimi genel af yasası Meclis’in açılmasıyla birlikte Meclis’te görüşülmesi bekleniyor. Peki af ne zaman çıkacak? Af yasası ceza indirimi çıkacak mı? Af yasası ile ilgili AK Parti’den son açıklama geldi. İşte 2019 af son dakika haberleri.

Hükümlülere ceza indirimi son dakika 2019. Ceza indirimi son dakika haberleri. Katıldığı bir televizyon programında ceza indirimi af yasasının da içinde bulunduğu Yargı Reformu Paketine ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "1 Ekim’de Meclis açıldıktan sonra ilk işimiz yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz, netleştirdiğimizde paketi muhalefete sunacağız. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız. 2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefet sunmayı planlıyoruz. Yargı paketinin içinde ‘idam’ cezası yok." dedi.

Bahçeli'den af yasası açıklaması

Af yasasına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Bahçeli ceza indirimi af yasasına ilişkin olarak ''Biz o konuda kararlıyız. Dışarıda bir tane rap şarkısı içerde bin tane bilmem ne... Türkiye yarın nereye gidecek. Siyasetçi olarak bunları ölçeceksin, biçeceksin. Ona göre de hareket edeceksin. Onun için yasa geldiği zaman bizim arkadaşlarımızın hazırlıklarını 49 milletvekili olarak önereceğiz. Çıkartma imkanını bulabilirsek çıkartacağız. Bulamazsak parlamentodaki partiler kendi aralarında uyum sağlasın çıkartsın diyeceğiz. Yol gösterici görevimizi yapacağız inşallah” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 17:03
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