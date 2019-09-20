Ceza indirimi genel af yasası son dakika

Ceza indirimi af yasasına ilişkin önemli gelişme yaşandı. MHP’nin seçimler öncesinde gündeme getirdiği ve Meclis’e kanun teklifi sunduğu ceza indirimi infaz yasasında son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti af yasasının da içinde bulunduğu Yargı Reformu Paketi konusunda görüşü alınmak üzere MHP’ye sunuldu. AK Parti, MHP'den sonra yargı paketini, CHP ve İYİ Parti'ye götürecek. Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak? Mahkuma ceza indirim yasası Meclis'e ne zaman gelecek? soruları merak konusu olmaya devam ediyor. Meclis 1 Ekim'de açılacak. Meclis'in açılmasıyla birlikte ceza indirimi af yasasının Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

Ceza indirimi genel af yasası ne zaman Meclis'e gelecek?

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “1 Ekim’e kadar bu süreci tamamlamak ve teklifi Meclis Başkanlığı’na sunmak istiyoruz” açıklaması yapmıştı.