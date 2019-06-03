Ceza havadan gelebilir DÜZCE(İHA) – Düzce’de Ramazan Bayramı dolayısıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla drone’lu denetim yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Ramazan Bayramı dolayısıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla drone’lu denetim yapıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik ekipleri Düzce’de kentin giriş ve çıkışları ile yoğunluğun yaşandığı yollarda emniyet kemeri, ışık ihlali yapan sürücülere yönelik drone’lu denetim yaptı. Drone ile tespit edilen kırmızı ışık ihlali yapan ve emniyet kemeri takmayan cezai işlem uygulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.