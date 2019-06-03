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Ceza havadan gelebilir

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Ramazan Bayramı dolayısıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla drone’lu denetim yapıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:15
Ceza havadan gelebilir

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Ramazan Bayramı dolayısıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla drone’lu denetim yapıldı.


Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik ekipleri Düzce’de kentin giriş ve çıkışları ile yoğunluğun yaşandığı yollarda emniyet kemeri, ışık ihlali yapan sürücülere yönelik drone’lu denetim yaptı. Drone ile tespit edilen kırmızı ışık ihlali yapan ve emniyet kemeri takmayan cezai işlem uygulandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:15
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