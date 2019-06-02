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Ceza bu kez havadan geldi

Kahramanmaraş’ta bayram öncesi alınan trafik tedbirleri kapsamında kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edilerek ceza yazılırken, çocuklara ise kırmızı düdük ve sürücü seyahat karnesi verildi.

02 Haziran 2019 Pazar 16:46
Ceza bu kez havadan geldi

Kahramanmaraş’ta bayram öncesi alınan trafik tedbirleri kapsamında kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edilerek ceza yazılırken, çocuklara ise kırmızı düdük ve sürücü seyahat karnesi verildi.


Bayram tatilinin başlamasının ardından vatandaşlarda şehirlerarası seyahat için yola çıktı. Kahramanmaraş’ta da bayram için sıkı tedbirler alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kayseri yolu uygulama noktasında ve Andırın yol ayrımında yaptığı denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere ceza yazarken, araçlarda seyir eden çocuklara ise kırmızı düdük ve seyahat karnesi verdi. Drone ile yapılan denetimlerde ihlal yapan ve drone yakalanan sürücüler ise "Ceza bu kez havadan geldi" dedi.


Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci Kayseri yolu üzerinde yapılan düdük ve karne dağıtımı etkinliğine katılarak, seyahat eden sürücülerle sohbet etti. Her yıl uzun bayram tatillerinde trafik kazalarının yoğun olduğuna dikkat çeken İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, "Biz bu kazaları en asgari seviyeye düşürmek adına, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı müştereken denetimlerimizi üst seviyeye çıkardık" dedi.


Trafik hizmetleri personelinin yanında, genel hizmet personelinden de takviye ederek trafik hizmetlerini iki katına çıkarttıklarını ifade eden İnci, "Sebebi malum, Türkiye’de her yıl trafik kazalarında 7 bin vatandaşımızı kaybediyoruz. Bu orta veya küçük ölçekli bir ilçe nüfusuna tekabül ediyor. Amacımız farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmektir. Durdurulan araçların içerisinde çocuklar varsa, onlar daha dikkatli ve duyarlı olduğu için onlara birer sembolik karne uyarlayarak araç sürücülerine not vererek onları bize ulaştırmalarını istedik. Bizler de Türkiye genelinde bir çekiliş yaparak onlara bir karne hediyesi olarak bisiklet hediye edeceğiz" diye konuştu.


Andırın yol ayrımında gerçekleştirilen drone ile trafik denetimine katılan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çeribaş, "Genel müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda bayram süresince denetimlerimiz devam edecektir. Günlük olarak drone faaliyetlerimiz sürüyor. Drone denetiminde özellikle hatalı sollama, emniyet kemeri ve ışık ihlali gibi konular üzerinde duruyoruz. Hatalı sürücülere gerekli cezai işlemleri uygulayacağız. Trafiğin yoğunlaştığı dönemlerde sürücülerimizin kurallara uymalarını istiyoruz. Cuma günü başlayan denetimlerimiz tatil dönüşü Pazartesi gününe kadar sürecek" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 16:46
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