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"Ceza arkadan gelir, bu hukuk davası"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:- "(Mansur Yavaş'la ilgili iddialar) 'Hakkımda ceza mahkumiyeti yok' diyor. Ceza arkadan gelir, bu hukuk davası. Para cezası geldi, kesinleşmiş. Şimdi arkasından ceza gelecek"

16 Mart 2019 Cumartesi 17:44
"Ceza arkadan gelir, bu hukuk davası"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin, "'Hakkımda ceza mahkumiyeti yok' diyor. Ceza arkadan gelir, bu hukuk davası. Para cezası geldi, kesinleşmiş. Şimdi arkasından ceza gelecek." dedi.

Özhaseki, Bağlum'daki bir salonda Akkuş Dernekler Platformunca düzenlenen programa katıldı.

Ankara'da Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarını hatırlatan Özhaseki, "Birbirimizden farkımız yok. AK Partili Ahmet olmuş ya da MHP'li Mehmet olmuş, birbirimizden hiçbir farkımız yok. Ortak özelliğimiz şu: Biz yerliyiz, milliyiz. Bizim kafamız ne Kandil'de ne de Pensilvanya'da. Allah onları da sevindirmesin diye zaten mücadeleye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, belediye başkanlığı için aday olduğunda diğer adaylarla Ankara için projeleri konuşabileceklerini düşündüğünü dile getirdi. Yavaş'ın yeniden aday olduğunu hatırlatan Özhaseki, "10 senedir boş geziyordu, gerçi boş da gezmiyormuş, hünerlerinin ne olduğunu öğrendik. Ne olur iki proje çalış, Ankaralı insanlara saygın olsun, çık bu projeleri söyle. Bu arkadaş belediyeciliği bilmiyor." diye konuştu.

- "Cevap vermek zorunda olan CHP'nin adayı"

Özhaseki, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ve Doğu ile Güneydoğu'da yaşananlara işaret ederek, "Ülkemizin en ücra köşesinden, en ucuna kadar bir avuç toprağımızın adı Türkiye'dir, bunu da başka kimse değiştiremez." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nı niye kurduklarını ve bu milletin bir beka sorunu olduğunu her yerde anlattıklarını vurgulayan Özhaseki, "Ama karşı tarafta bir fluluk var. Söyleyemedikleri ve utandıkları bir ortak var. Biz de diyoruz ki, 'Çok sevdiyseniz o ortağı, çıkarın elini tutun kaldırın havaya'. Onlar da aday göstermiyorlar, 'Cumhur'a da kaybettirmek istiyoruz' diyorlar. Böyle bir oyunla da karşı karşıyayız." dedi.

Özhaseki, bütün bunlar olurken bir de senet sahtekarlığının ortaya çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Arkadaş (Mansur Yavaş) çok alındı, bugün yine bir basın bülteni vermiş ama hiçbir soruya cevap vermiyor. 'Ben mağdurum abi' diyor. Ağlak ağlak geziyor. Yapma kardeşim, soruya cevap versene, orada çok net sorular var. Bitmiş kesinleşmiş bir mahkeme hükmü var. Söyle bunu ama söylemiyor.

'Hakkımda ceza mahkumiyeti yok' diyor. Ceza arkadan gelir, bu hukuk davası. Para cezası geldi, kesinleşmiş. Şimdi arkasından ceza gelecek. Sen sahte senetle bu takibi yaptın mı, yapmadın mı? Yapmışsın. Niye aldın bu senedi? Avukat mısın? Evet, avukatlık için aldıysan vekaleti göster. Yok. 'İş takip ediyordum' diyor, sözleşmeni göster o zaman. Kocaman bir skandalla karşı karşıyayız. Buna cevap vermek zorunda olan da CHP'nin adayı."

Son bir iki aydır yaşanılan olaylara baktığı zaman Ankara ve Türkiye için üzüldüğünü belirten Özhaseki, "Burası bizim başkentimiz. Keşke şehirciliği, belediyeleri konuşabilseydik. Ama şehri, belediyeciliği, projeyi konuşamıyoruz, böyle bir çirkinliktir gidiyor." diye konuştu.

Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:44
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:
  2. Ankara milletvekili Yalçın Akdoğan
  3. cumhur ittifakı
  4. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran
  5. FETÖ
  6. Mansur Yavaş

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