’Ceza’ adıyla bilinen ünlü rapçi Bilgin Özçalkan’ın hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan, Üsküdar’daki Çinili Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.
’Ceza’ adıyla bilinen ünlü rapçi Bilgin Özçalkan’ın hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan, Üsküdar’daki Çinili Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.07 Haziran 2019 Cuma 17:49
’Ceza’ adıyla bilinen ünlü rapçi Bilgin Özçalkan’ın hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan, Üsküdar’daki Çinili Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.
YORUM YAZ