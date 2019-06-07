’Ceza’ adıyla bilinen ünlü rapçi Bilgin Özçalkan’ın hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan, Üsküdar’daki Çinili Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. ’Ceza’ adıyla bilinen ünlü rapçi Bilgin Özçalkan’ın hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan, Üsküdar’daki Çinili Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

’Ceza’ adıyla bilinen ünlü rapçi Bilgin Özçalkan’ın hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan, Üsküdar’daki Çinili Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

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