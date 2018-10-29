THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Çeyrek altın ne kadar? Altın gram fiyatı nedir? Altın fiyatları son durum

Altın bugün düştü mü? Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında son durum ne? Altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor mu? Çeyrek altın ne kadar? Altının gram fiyatı nedir? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri neler? İşte altın fiyatlarında son durum

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:31
Çeyrek altın ne kadar? Altın gram fiyatı nedir? Altın fiyatları son durum

Altın bugün düştü mü? Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında son durum ne? Altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor mu? Çeyrek altın ne kadar? Altının gram fiyatı nedir? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri neler? İşte altın fiyatlarında son durum

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu bugün altının gram fiyatı 219,7 lira, çeyrek altın 363,2 lira Cumhuriyet altını ise 1,485 liradan alıcı buluyor. Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik MHP ve AK Parti'den gelen açıklamalarla geçen hafta sert dalgalanan dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 5,65'in altında kalmaya devam etti. Dolar/TL kuru bu sabah 5,56 seviyesinden, euro/TL ise 6,33'ten işlem görüyor. Küresel piyasalardaki devam eden satış baskısına karşın TL geçen haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izlerken benzer para birimlerinden sınırlı da olsa iyimser bir seyir gözleniyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 12:31
  1. altın fiyatlarında son durum
  2. çeyrek altın ne kadar
  3. kapalıçarşı altın fiyatları
  4. gram altın ne kadar
  5. 22 ayar bilezik ne kadar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması!
    1. Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması!
    2. Japonya prensesi unvanını kaybetti! 1..
    3. İran'da kum fırtınası! Çok sayıda kişi..
    4. Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu
    5. Merkel siyaseti bırakıyor mu?
    6. Çeyrek altın ne kadar?
    7. Şırnak'ta PKK'ya büyük darbe! Çok..
    8. Şoke eden olay! Aracı cesedinden 3 ay..
    9. Diriliş Ertuğrul için şaşırtan rakam!..
    10. Anıtkabir'de Erdoğan'dan yeni..
    11. Dolar alış satış ne kadar?
    12. Merkel'den şoke eden açıklama! Aday..
    13. Yunanlılarla Arnavutlar arasında büyük..
    14. İGA güvenlik görevlisi alımı genel..
    15. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    16. Gürcistan seçimleri ikinci tura..
    17. Trabzonspor'da sakatlık şaşkınlığı!
    18. Fenerbahçe'de ilk aday Korkut
    19. Gayrimüslimler de helal gıda istiyor
    20. Başaramadılar! 3. Havalimanı hizmete..
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler