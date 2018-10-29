Çeyrek altın ne kadar? Altın gram fiyatı nedir? Altın fiyatları son durum

Altın bugün düştü mü? Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında son durum ne? Altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor mu? Çeyrek altın ne kadar? Altının gram fiyatı nedir? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri neler? İşte altın fiyatlarında son durum

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu bugün altının gram fiyatı 219,7 lira, çeyrek altın 363,2 lira Cumhuriyet altını ise 1,485 liradan alıcı buluyor. Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik MHP ve AK Parti'den gelen açıklamalarla geçen hafta sert dalgalanan dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 5,65'in altında kalmaya devam etti. Dolar/TL kuru bu sabah 5,56 seviyesinden, euro/TL ise 6,33'ten işlem görüyor. Küresel piyasalardaki devam eden satış baskısına karşın TL geçen haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izlerken benzer para birimlerinden sınırlı da olsa iyimser bir seyir gözleniyor.