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Çeyrek altın ne kadar? 13 Eylül 2018 Perşembe Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum

13 Eylül altın fiyatları son dakika, altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları. Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne durumda?

13 Eylül 2018 Perşembe 09:21
Çeyrek altın ne kadar? 13 Eylül 2018 Perşembe Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum

13 Eylül altın fiyatları son dakika, altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne durumda?

Gram altın, alış 246,64 lira üzerinden işlem görürken, satış 246,68 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. Çeyrek altın, alış 390,78 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış, 399,85 liradan Kaplı Çarşı’da satılıyor. Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1.610,00 lira, satış 1.630,00 Türk Lirasından işlem görüyor. Geçen hafta 6 Eylül 2018 tarihinde cumhuriyet altının satış değeri, 1710.20 Türk Lirası idi. 22 ayar bilezik fiyatı, alış 222,74 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik satış 223,04 Türk Lirası. Tam altın fiyatı, alış 1.611,96 lira, satış 1.653,20 liradan işlem görüyor. Yarım altın fiyatı, alış 779,11 lira, satış 799,70 Türk Lirası.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 09:21
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