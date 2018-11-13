Altın fiyatları son durum 13 Kasım Salı çeyrek altın gram altın kaç TL?

Altın, dolar kurunun düşmesinden sonra bir hayli yatırımcısını üzdü. Altın fiyatları 13 Kasım salı günü ne kadar olduğu internet ortamında en çok aranan konulardan oldu. Dolar başta olmak üzere altın fiyatlarındaki gerileme vatandaşın en çok rağbet ettiği gram altın ve çeyrek altın fiyatının ne kadar olduğu şu sıralar merak ediliyor. Çeyrek altın kaç TL? Altın piyasasında son durum ne?

Altın yatırım konusunda hep güvenli liman olarak bilinmekte. Ancak ABD’li ajan Brunson’un tahliyesinden sonra dolar ve euro kurundaki düşüşler altın fiyatlarını da gerilemesine neden oldu. Dolar kurundaki düşüş nedeniyle altın yatırımcısına ekim ayında yüzde 5,9 zarar ettirdi. Peki altın fiyatları 13 Kasım Salı günü ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? İşte piyasalarda son durum..

Altının gram fiyatı 13 Kasım sabahı itibariyle 211 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatı ise bu sabah, 345 liradan satılırken, 338 liradan geri alınmakta.

Bu sabah yarım altın satış fiyatı ise 691 lira, alış fiyatı 674 liradan işlem görüyor.

Cumhuriyet altını 1421 liradan satılırken, 1400 TL’den alımı gerçekleşiyor.

Türkiye’nin altın rezervi arttı

Uluslararası Para Fonu IMF'den yapılan açıklamada Türkiye'nin altın rezervinin ekim ayında artış gösterdi belirtildi. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Türkiye'nin altın rezervi ekim ayında bir önceki aya göre 7,87 ton artarak 471,44 ton seviyesine yükseldi.