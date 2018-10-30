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Altın fiyatları 30 Ekim Salı çeyrek altın gram altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum ne? Yatırımcısının her daim yüzünü güldüren altında son haftalarda düşüş gözlenmekte. Parasını altına yatıran vatandaşlar altın fiyatlarını an be an takip ediyor.Yatırımcı, 30 Ekim Salı altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Altın gram fiyatı ne kadar? Gibi soruların cevabını bulmak için piyasaları sıkı takip ediyorlar.

30 Ekim 2018 Salı 09:06
Altın fiyatları 30 Ekim Salı çeyrek altın gram altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum ne? Yatırımcısının her daim yüzünü güldüren altında son haftalarda düşüş gözlenmekte. Parasını altına yatıran vatandaşlar altın fiyatlarını an be an takip ediyor.Yatırımcı, 30 Ekim Salı altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Altın gram fiyatı ne kadar? Gibi soruların cevabını bulmak için piyasaları sıkı takip ediyorlar.

Altın fiyatlarında geçen haftaya oranla düşüş gözleniyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarındaki son durumu araştırmaya devam ediyor. 30 Ekim tarihli altın fiyatlarına göre gram altın güne, 218 lira bandında başladı. İşte gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınında günün fiyatlarında son durum bilgileri. 30 Ekim Salı yani bugün sabah saatlerinde gram altın 218 lira bandında işlem görüyor. Çeyrek altın bugün 355,01 TL alış, 363,29 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yarım altın ise 707,81 TL’den alınırken, 726,58 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altınında alış fiyatı 1.466 TL, satış fiyatı ise 1.485.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 09:06
  1. 30 Ekim Salı altın fiyatlarında son durum ne?
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