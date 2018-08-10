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Çeyrek altın gram altın fiyatları Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum

Kapalı Çarşı’da Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın 231 lira, çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.575 liradan işlem görmekte.

10 Ağustos 2018 Cuma 10:53
Çeyrek altın gram altın fiyatları Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum

ABD ile yaşadığımız Brunson krizi sonrası piyasalar bir hayli hareketli. Hem altın hem dolar rekordan rekora koşuyor. Kapalı Çarşı’da Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın 231 lira, çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.575 liradan işlem görmekte.

ABD-Türkiye arasında kısa vadede çözüme yönelik adımlar atılmaması durumunda, döviz kurları ve altın fiyatlarında ciddi yükselişler beklenebilir. Buna ek olarak yatırımcılar açısından risk iştahının yüksek olduğu bir dönem göz önünde bulundurulduğu takdirde; TL varlıklarından hızlı bir şekilde çıkış gerçekleşebilir.  Kapalıçarşı'da gram altının alış fiyatı 227,45 satış fiyatı 227,47TL üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altında ise alış 340.75, satış 34.70 seviyesinde. Dolar ve altın arasındaki korelasyon dikkate alındığı takdirde dolar kurundaki artışla birlikte gram altın 210 TL ve üzeri seviyeleri test edebilir. Dolar/TL önceki gece piyasaların kapalı olduğu saatlerde 5,883 ile tarihi zirveyi gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 227.45 liradan işlem görürken, gram altın satış 227.47 Türk Lirası. (9 Ağustos'ta gram altın 211.39 liradan işlem görüyordu)

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış 340, 75 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış  348,70 Türk Lirası. (9 Ağustos'ta çeyrek altın 349.19 liradan işlem görüyordu)

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1390 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1403 Türk Lirası. (9 Ağustos'ta Cumhuryet altını 1423.07 liradan işlem görüyordu)

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış 200.00 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 212.00 Türk Lirası

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 10:53
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