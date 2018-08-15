Çeyrek altın gram altın cumhuriyet altını ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum

Piyasaların hareketli olması nedeniyle vatandaşlar 15 Ağustos Çarşamba günü altın fiyatlarını merak ediyor. 15 Ağustos Çarşamba çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı’da gram altın ve cumhuriyet altını kaçtan satılıyor? İşte detaylar

Bugün sabah itibariyle altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın, 15 Ağustos 2018 sabahında 246 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise aynı saatlerde 394 liraya, cumhuriyet altını ise 1587 liraya satılıyor.

Dolar çakılmaya başladı! Dolarda son durum! Dolar şuan ne kadar? 15 Ağustos Çarşamba dolar güne nasıl başladı?