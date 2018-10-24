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Çeyrek altın bugün 24 Ekim ne kadar? Altın fiyatlarında son durum! Altın gram fiyatı ne kadar? 

Çeyrek ve gram altın kaç liraya yükseldi? Dolardaki derileme altına yatırıp yapan yatırımcılara yaklaşık yüzde 3 kaybettirmişti. Peki yeni haftaya altın fiyatlarında son durum ne oldu? Çeyrek altın kaç para? Altın gram fiyatı ne kadar? Altın fiyatları son dakika bilgileri.

24 Ekim 2018 Çarşamba 08:54
Çeyrek altın bugün 24 Ekim ne kadar? Altın fiyatlarında son durum! Altın gram fiyatı ne kadar? 

Çeyrek ve gram altın kaç liraya yükseldi? Dolardaki derileme altına yatırıp yapan yatırımcılara yaklaşık yüzde 3 kaybettirmişti. Peki yeni haftaya altın fiyatlarında son durum ne oldu? Çeyrek altın kaç para? Altın gram fiyatı ne kadar? Altın fiyatları son dakika bilgileri.

Altın gram fiyatı ne kadar? altın fiyatları canlı şuan kaç TL? Bugün altın fiyatları ne olur? altın fiyatı yorumları ve altın hesaplama parametleleri, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları 22 Ekim Pazartesi gününe nasıl başladı? Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gramı 2,09 azalışla 219.90 TL’den tamamlanmıştı. Altının gram fiyatı ise 221 TL’den tamamlamıştı. Peki altın hafta ortasında ne kadar? İşte 24 Ekim altın fiyatları konusundaki son gelişmeler. 

Gram altın 227,75 TL'den alınırken 227,80 TL'den satılıyor

Çeyrek altın: 366,89 TL’den alınırken 375,76 TL’den satılıyor.

Yarım altın: 731,49 TL’den alınırken, 751,51 TL’den satılıyor.

Tam altın: 1.467,56 TL’den alınırken, 1.498,43 TL’den satılıyor.

Cumhuriyet Altını: 1.516 TL’den alınırken, 1.539 TL’den satılıyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 08:54
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