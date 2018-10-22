Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum! Altın gram fiyatı ne kadar? 

Dolardaki derileme altına yatırıp yapan yatırımcılara yaklaşık yüzde 3 kaybettirdi. Peki yeni haftaya altın fiyatlarında son durum ne oldu? Altın gram fiyatı ne kadar? Altın fiyatları son dakika bilgileri.

Altın gram fiyatı ne kadar? altın fiyatları canlı şuan kaç TL? Bugün altın fiyatları ne olur? altın fiyatı yorumları ve altın hesaplama parametleleri, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları 22 Ekim Pazartesi gününe nasıl başladı? Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gramı 2,09 azalışla 219.90 TL’den tamamlanmıştı. Altının gram fiyatı ise 221 TL’den tamamlamıştı. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte 22 Ekim altın fiyatları konusundaki son gelişmeler. Gram altın bu sabah saatlerinde 222,36 TL'den alınırken 222,39 TL'den satılıyor. 22 ayar bilezik alış 201, satış 206 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını ise alış 1,473 TL’den alınırken 1,496 TL’den satılıyor.