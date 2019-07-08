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Ceylanpınar’da tarlalar sarıya boyandı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesinde ekimine başlanan ve 21 bin ton rekolte beklenen ayçiçeği, toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesine katkıda bulunuyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:37
Ceylanpınar’da tarlalar sarıya boyandı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesinde ekimine başlanan ve 21 bin ton rekolte beklenen ayçiçeği, toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesine katkıda bulunuyor. Ay çiçeklerin açması ile araziler adeta sarıya boyandı.


Ceylanpınar Tarım İşletmesinde arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine kadar çok sayıda ürün yetiştiriliyor. Önceden kuru tarım yapılan ve bu nedenle verim düşüklüğü yaşanan işletmede, bir süre önce ciddi yatırımlar sayesinde basınçlı modern sulama sistemi center-pivot’a geçildi. Bu kapsamda Ceylanpınar Tarım İşletmesinde toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için tarlalara ayçiçeği ekiliyor. Bu yıl yaklaşık 80 bin dekarda ekimi yapılan ayçiçeğinden 21 bin ton civarında rekolte bekleniyor.


Ceylanpınar TİGEM’in Bitki Üretim Müdür Yardımcısı Muhammed Altıparmak yaptığı açıklamada şunları söyledi:


"Ayçiçeği kazık köklü bir bitki ve toprağı koruyor. Sürekli buğday, arpa veya mercimek ekemeyeceğimiz için ara sıra endüstri bitkisi ekip toprağı düzeltmemiz gerekiyor. Bundan dolayı her yıl farklı bölgelerde toprağı dinlendirmek adına ayçiçeği ekiyoruz. Bu yıl yaklaşık 76 bin dekarda ekim gerçekleştirdik ve ağustosta ayçiçeği hasadını gerçekleştireceğiz. Hasat sonunda 21 bin ton mahsul bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:37
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