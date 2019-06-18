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Ceylanpınar’da Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır’ın darbeyle indirilen lideri Muhammed Mursi’nin vefatı nedeniyle Ceylanpınar Zahiriye Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 15:37
Ceylanpınar’da Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır’ın darbeyle indirilen lideri Muhammed Mursi’nin vefatı nedeniyle Ceylanpınar Zahiriye Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı.


Ceylanpınar’da öğle namazının ardından Zahiriye Camisinde bir araya gelen yüzlerce kişi Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı. İlçe Müftüsü Hasari Altınova tarafında kılınan cenaze namazının ardından dua edildi. İlçe Müftüsü Altınova burada yaptığı konuşmada Muhammed Mursi için Allah’tan rahmet diledi. Mısır’ın seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Dr. Muhammed Mursi emperyalist Batı’nın ve Siyonizmin desteklediği cuntacı Sisi’nin zulmüne karşı dik durduğunu belirten Altınova, "Zalimlere boyun eğmek bir yana doğru bildiklerinden bir adım dahi olun geri atmamış ve çağdaş firavunların zindanlarında şahadete yürümüştür." dedi. Diyabet hastası olduğu bilinen Muhammed Mursi’nin darbe sonrası en temel sağlık koşullarından mahrum bırakıldığını vurgulaya Altanova, "Muhammed Mursi tutulduğu zindanlarda her türlü işkenceye maruz bırakılmış ve tedavisi yapılmayarak sistematik bir şekilde ölüme sürüklenmiştir. Hak ve batıl mücadelesinin sürdüğü günümüzde Muhammed Mursi’ye ve dava arkadaşlarına zulmedenler ve buna sessiz kalanlar müminlerin vicdalarında mahkum olacakları gibi ahirette de Allah’ın azabına uğrayacaklardır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:37
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