Ceylanpınar’da 9 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 9 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 9 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar - Kızıltepe karayolunda yol uygulaması yapan güvenlik güçleri yol aramasında şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine gizlenmiş 9 bin 300 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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