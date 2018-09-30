0553 313 94 23

Ceylanpınar belediye başkanına Erdoğan'dan zırhlı makam aracı

Terör örgütünün suikast girişimlerinden 4 kez kurtulan Ceylanpınar Belediye Başkanı Atilla'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan zırhlı makam aracı gönderdi.

30 Eylül 2018 Pazar 09:26
Ceylanpınar belediye başkanına Erdoğan'dan zırhlı makam aracı

Terör örgütü PKK/PYD'nin suikast girişimlerinden 4 kez kıl payı kurtulan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin AK Parti'li Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından zırhlı makam aracı gönderildi. 

Milliyet yazarı Talat Atilla,  Başkan Menderes Atilla’ya kendisinin ve Türkiye’nin güvenliğini sordu. “İçişleri Bakanımız Soylu’nun belediyelere kayyum atamalarından sonra bölgemizin kaynakları terör örgütüne değil, vatandaşımıza gidiyor" diyen Menderes Atilla şöyle devam etti: 

ZIRHLI MAKAM ARACI VERİLDİ... "Bölge halkının yüzü artık gülüyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bana zırhlı makam arabası tahsis edilirken, koruma sayım artırıldı.”

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 09:26
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Şanlıurfa
  4. Ceylanpınar
  5. Menderes Atilla

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan isim dizi oyuncusu çıktı
    1. Adana'da uyuşturucu operasyonunda..
    2. Faiz yükü herkesi düşündürüyor
    3. Ceylanpınar belediye başkanına..
    4. Amerika'dan terör örgütü PKK için..
    5. Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2..
    6. Beykoz'da dere taştı, binaya yıldırım..
    7. Meteoroloji'den sürpriz tropik fırtına..
    8. Erdoğan talimatı verdi... Zırhlı araç..
    9. Başkentte bin 150 polisle asayiş..
    10. 500 bin kişiye 3 bin lira ikramiye! Ne..
    11. Erdoğan, yurda döndü
    12. Filistin Kurtuluş Örgütü'nden BM ve..
    13. Bodrum'da korkutan yangın!
    14. 15 yaşındaki kayıp kızın babası..
    15. Başkent'te 1150 polisle gece baskını!
    16. Güney Afrika'da inanılmaz olay! Uçak..
    17. Rusya'dan dolar çıkışı: ABD'yi..
    18. PKK'dan kadınlara bakın ne talimatı..
    19. Balıkesir'de düğün dönüşü kaza..
    20. Aleksandr Vucic: Putin'i her şeyden..
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı