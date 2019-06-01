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Ceylanlı köyü sakinleri sulama kanalının onarılmasını istiyor

Hakkari’nin Ceylanlı köyünde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, kışın inen devasa çığın sulama kanalını tıkanması sonucu ekili arazilerinde kuraklık yaşadıklarını söylediler.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:03
Ceylanlı köyü sakinleri sulama kanalının onarılmasını istiyor

Hakkari’nin Ceylanlı köyünde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, kışın inen devasa çığın sulama kanalını tıkanması sonucu ekili arazilerinde kuraklık yaşadıklarını söylediler.


Hakkari kent merkezine 45 kilometre mesafede bulunan Ceylanlı köyünün Sütçüler mezrasında kış aylarında vadiye inen devasa çığ sulama kanalını tıkadığı için çiftçiler zor günler yaşıyor. Baharın gelmesiyle bağ ve bahçelerinde ekimlere başlayan çiftçiler çığın tıkayıp tahrip ettiği sulama kanalını ellerine aldıkları küreklerle kendi imkânlarıyla açmaya çalışıyorlar. Öte yandan köy yollarının da yağışlardan dolayı tahrip olması sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Akrabalarıyla su kanalını açmaya geldiklerini ifade eden köy sakini Mehmet Ege, her yıl çığın inmesiyle sulama kanallarının tıkandığını söyledi. Ege, "Köyde çiftçilikle uğraşıyoruz. Zaten tek geçim kaynağımız çiftçilik ve hayvancılık. Bahar ayıyla birlikte bahçelerimizi ektik. Fakat vadiye inen çığ nedeniyle sulama kanalımız tıkanmış durumda. Bizlerde kendi imkanlarımızla kanala su vermeye çalışıyoruz. Fakat nafile bu çığla baş etmemiz imkansız. Sonbahara kadar erimeyecek kalınlıkta bir çığ kütlesi. Bu çığla iş makineleri dahi baş edemez" dedi.


Bu sıkıntıyı her yıl yaşadıklarını anımsatan Ege, "Köyümüzün vadisine inen çığ her yıl bizi sıkıntıya sokuyor. Ektiğimiz ürünler ve bahçelerimiz kurumak üzere. Buraya yol gelmiyor. Küreklerle de su kanalını açmamız imkansız. Yetkililer bize yardım etsin. Bizler İl Özel İdaresinden boru istiyoruz. Eğer borular döşenirse çığ üzerinden geçer ve kanalımız tahrip olmaz” diye konuştu.


Köy sakinlerinden Ekrem Aydemir ise, köy yollarının yağışlardan dolayı tahrip olduğunu ifade ederek, yetkililerden yollarının onarılmasını istedi.


İl Özel İdaresi yetkilileri ise, boru ihalesi yapıldığını ve en kısa zamanda köylerin eksikliklerinin giderileceğini belirttiler.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:03
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