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Ceylan ve Ahlatcı gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Çorum milletvekili ve MYK üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti İl Başkanı Av.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 17:44
Ceylan ve Ahlatcı gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Çorum milletvekili ve MYK üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, gazetecilerle bir araya geldi.


Milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı, parti çalışmaları ve son bir ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.


AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül veya Ekim ayında Çorum’a yapacağı ziyarette, havaalanı müjdesini bizzat kendi ağzından duymayı umduklarını söyledi.


Adalet, Kültür ve Turizm Bakanlarıı ile yaptıkları görüşmelere değinen Ahlatcı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüşmelerinin önümüzdeki hafta ya da bayramdan sonraki hafta gerçekleşeceğini, görüşmenin ilk maddesini de Çorum’a acemi birliği getirilmesi olduğunu, bu konuda gelişmeler yaşandığını ifade etti.


Havaalanı konusunda açıklama da bulunan Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımızın da onayıyla havaalanı etüd çalışmalarının başlatılması konusunda Ulaştırma Bakanımız ile görüşeceğiz. Gönlümüzden geçen inşallah Cumhurbaşkanımız Çorum’a geldiğinde bu çalışmalar belli bir seviyeye gelmiş olacak. Kendisinin ağzından inşallah Çorum’u mutlu edecek bu müjdeyi de alabilirsek hepimiz çok mutlu olacağız diye düşünüyorum.Hızlı tren ve yük töreni konusunda çalışmaları devam ediyor. Ülkemizin mevcut durumunda ekonomik gelişmeler göz önüne alınarak, bu çalışmalar öncelikli olarak devam ediyor. Hızlı treni cepte olarak görüyoruz. Çorum hak ettiği hızlı ve yük trenine kavuşacak” dedi.


Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’la yine önümüzdeki hafta ya da bayramdan sonraki haftada yapacakları görüşmede de havaalanı ile ilgili etüd çalışmalarının başlatılmasını isteyeceklerini anlatan Ahlatcı, Çorum için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.


AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da, Çorum’a verilen hizmet ve yatırım sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “2006 yılından bu yana siyasetin içindeyim. Basının olumlu ve seviyeli eleştirilerini kabul ediyoruz. Ama bazı konularda itirazlarımız var. Ülkemizin genel konjonktürü düşünülmeli. Doğu Akdeniz, ABD-Çin gerginliği, ABD-Türkiye ilişkileri, Suriye meselesi, Avrupa Birliği’nden mutlaka biz de etkileniyoruz” şeklinde konuştu.


Hızlı tren için bekledikleri tek şeyin yapım ihalesi olduğunu hatırlatan Ceylan, “Etüd-proje çalışması bitti. Kaynak temini hususunda Çin ile yapılan görüşmeler var. Çin ile yapılan görüşmelerde Ankara-Samsun hızlı ve yük treni projesi de yer alıyor. Yap-işlet-devret modeli değerlendiriliyor. Havaalanı konusundabir gün bu uçak Çorum’a inecek. Hep birlikte uçağa bineceğiz. Şu anda erken olduğu için söylemek istemediğimiz şeyler var. Her şey yolunda ve iyi gidiyor” sözleriyle yetindi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 17:44
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