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Seçim 2019 Sayfası

Çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatlar 17 Nisan'da başlayacak, ilk ödemeler mayısta yapılacak.

11 Nisan 2019 Perşembe 11:04
Çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatlar 17 Nisan'da başlayacak, ilk ödemeler mayısta yapılacak.
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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 11:04
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