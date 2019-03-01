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Çeyiz eşyası çalan şahıslar yakayı ele verdi

Gaziantep’te 167 parça çeyiz eşyası çalan şahıslar, polisin yaptığı operasyon ile yakalandı.

01 Mart 2019 Cuma 11:10
Çeyiz eşyası çalan şahıslar yakayı ele verdi

Gaziantep’te 167 parça çeyiz eşyası çalan şahıslar, polisin yaptığı operasyon ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir ikametten 167 parça çeyiz eşyası çalındı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine inceleme başlatan ekipler, hırsızlık olayına karışan şahısların A.D ile F.B.A olduklarını belirledi. Yapılan operasyon ile iki şahıs, yakalanarak gözaltına alınırken, çeyiz eşyalarına el konularak, sahibine teslim edildi.


Yakalanan şahısların adli makamlara sevk edildiği öğrenildi

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:10
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