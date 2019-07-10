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Ceyhun Yılmaz’dan Alanya HEP’e misafir oldu

Tatil için bu yıl Alanya’yı tercih eden ünlü radyo ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz, Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi’ni ziyaret etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:51
Ceyhun Yılmaz’dan Alanya HEP’e misafir oldu

Tatil için bu yıl Alanya’yı tercih eden ünlü radyo ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz, Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi’ni ziyaret etti. Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner ve Öğretim Üyeleriyle bir araya gelen Ceyhun Yılmaz, “Alanya benim çok güzel ve özel bir şehir. Alanya, hep ilklerin şehri olmuş. Türkiye’de ilk kez bir ilçede hem devlet hem de vakıf üniversitesi olduğunu öğrenmekten büyük mutluluk duydum. Üniversitenin iletişim tasarımı ve yönetimi başta olmak üzere; turizm, gastronomi alanlarında başarılı bir eğitim geçmişi olduğunu öğrendim. Başta Rektör Sayın Öner ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş ile öğretim görevlilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.



Gösterisini HEP’te yapacak


Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, ünlü radyo-TV programcısı Ceyhun Yılmaz’ı önümüzdeki akademik yılda üniversiteye davet etti. Rektör Prof. Dr. Öner, Ceyhun Yılmaz’dan “Sosyal Medya Nasıl Kullanılmaz?” adlı gösterisini, önümüzdeki akademik yılda Alanya HEP Üniversitesi’nde yapmasını istedi. Rektörün talebine Yılmaz olumlu yanıt verdi.



İletişim projeleri konuşuldu


Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durdu Öner, ünlü radyo-TV programcısı Ceyhun Yılmaz’ın ziyaretine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin sevilen, yıllardır takip edilen ismini üniversitemizde ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduk.Üniversitemizin İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümü öğretim üyelerimizle birlikte, önümüzdeki akademik yılda gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimiz hakkında kendisini bilgilendirdik, desteğini istedik.Sağ olsun kendisi de bize her konuda destek vereceğini belirtti”. Ceyhun Yılmaz, Rektör ve Öğretim Üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirip üniversiteden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:51
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