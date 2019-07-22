Ceyhanlı çocuklar havuza kavuştu

Ceyhan Belediyesi tarafından Yaz Spor Okulları kapsamında Mehmetçik İlkokulu ve Gürbüz Karakuş Ortaokulu’nda kurulan portatif havuzlarda uzman eğitmenler tarafından yüzmeyi öğrenen çocuklar bunaltan sıcaklarda eğlenerek serinleyecek.

Ceyhan’da yaz tatilinin başlamasıyla imkanı olmayan, deniz görmeyen, yüzme bilmeyen çocuklar içinYaz Spor Okulları Projesi kapsamında, Mehmetçik İlkokulu ve Gürbüz Karakuş Ortaokulun bahçesine kurulan bir buçuk metre derinliğinde 200 metrekarelik portatif havuzlarda ücretsiz olarak uzman antrenörler eşliğinde yüzme kurallı uygulamalı eğitim veriliyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan’da yaz aylarının çok sıcak geçtiğini belirterek, “Deniz görmeyen, yüzme bilmeyen, serinlemek isteyen çocuklarımız sulama kanallarında serinlerken ölmesin anılarımız ağlamasın diye Yaz Okulları kapsamında Mehmetçik İlkokulu ve Kaymakam Gürbüz KarakuşOrtaokulu’na denetimli, güvenli, cankurtaranı olan, hijyenik, her türlü güvenlik önleminin alındığı bir portatif havuz kurduk. Kursumuzda çocuklarımız hem yüzme öğreniyor hem de sıcak günlerde serinlemiş oluyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vatandaşlar ise belediyenin sunduğu hizmetin önemine değinerek, "Geçmişte bu tür hizmetleri yaşayamadık. Bu hizmetten dolayı çok mutluyuz. Çocuklarımız güvenilir, uzman eğitmenler tarafından havuzda doyasıya eğleniyor ve serinliyor. Belediye Başkanımız Kadir Aydar’a teşekkür ediyorum" dedi.