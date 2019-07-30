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Ceyhan’ın 20 yıldır hizmet bekleyen bulvarında asfalt çalışması

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesindeki İnönü Bulvarı’nda asfaltlama çalışmalarına başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:10
Ceyhan’ın 20 yıldır hizmet bekleyen bulvarında asfalt çalışması

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesindeki İnönü Bulvarı’nda asfaltlama çalışmalarına başladı.


Ceyhan’ın en işlek caddelerinden olan İnönü Bulvarı üzerindeki parke taşları sökülerek, bakımı ve onarımı yapılan yolu yaklaşık 20 yıl sonra bitümlü sıcak asfalt döküldü. Adnan Menderes Kavşağı ile İbrahim Mete Kavşağı arasındaki 1100 metre gidiş, 1100 metre geliş ve toplamda 14 metre genişliğindeki bulvarda asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 4 bin ton bitümlü sıcak asfaltın kullanılacağı çalışmalar sonrasında Ceyhanlılar otoban kalitesinde bir bulvara sahip olacak.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sökülen parke taşlarının uygun noktalarda yeniden kullanımı için talimat verdi. İnönü Bulvarı üzerinde sökülen parke taşlarının bakım ve onarımı yapıldıktan sonra çeşitli parklarda peyzaj çalışmalarında kullanılacak ve başka alanlarda hizmete dönüşümü sağlanacak.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:10
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