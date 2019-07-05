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Ceyhan’da semt kreşinin temeli atıldı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, mahalle sakinleri ile semt kreşinin temelini attı.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:26
Ceyhan’da semt kreşinin temeli atıldı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, mahalle sakinleri ile semt kreşinin temelini attı.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın en önemli projelerinden birisi olan semt kreşleri için ilk adım atıldı. Namık Kemal Mahallesi’nde yapımına başlanan semt kreşinin temelini Başkan Aydar, anneler ve çocukları ile beraber attı.


“Ceyhan’ın çocukları emin ellerde”


Verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini vurgulayan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Bugün burada Namık Kemal Mahallesi sakinleriyle, annelerimizle, kardeşlerimizle ve ufak prensesler ile birlikte Ceyhan’da yapacağımız semt kreşlerinin ilk temelini atıyoruz. Seçimden önce kadınlarımıza veannelerimize verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Sizlerin evde sadece çocuk bakarak vakit geçirmemeniz ve çocuklarımızın erken yaşta eğitime atılması için demahalle semt kreşlerini açıyoruz. Yapılan kreşimizi önümüzdeki eğitim öğretim sezonuna yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu mahallede oturan herkes bu hizmetten yararlanacak. Zeydan Başkanım bir yandan, bizbir yandan Ceyhan için çalışıyoruz. Ceyhanlıların sorununu biliyoruz, derdinizin dermanı olmaya geldik. Biz beş yıl içerisinde yapılmayan ne varsa yapacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi.


Başkan Aydar, semt kreşinin temelini attıktan sonra kalıp ustalarının çalışmalarını denetledi, eline mala alarak sıva yaptı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:26
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