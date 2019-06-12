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Ceyhan’da şehitlerin adı park ve caddelerde yaşatılacak

Ceyhan Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:18
Ceyhan’da şehitlerin adı park ve caddelerde yaşatılacak

Ceyhan Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereği 2019 yılı Haziran Ayı olağan toplantısını Belediye Başkan Vekili Gürsel İlci başkanlığında gerçekleştirdi.


Murat Göğebakan Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu’ndaki toplantı açılış ve yoklamanın ardından Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın şehir dışında olması nedeniyle oturumu yöneten Başkan Vekili Gürsel İlci, gündem maddelerini değerlendirdi.


Gündem dışı önerilerin değerlendirilmesinin ardından, gündemin 3. maddesi kamu yararına tahsis talebinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.


Ceyhan’da şehitlerin isimleri ile ilçede hizmette bulunmuş, kalıcı eserler bırakarak vefat edenlerin park, cadde ve sokaklara isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.


Ceyhan Belediye Meclis Üyesi Nusret Saçlı geçtiğimiz günlerde eğitim sırasında şehit olan Kurtkulağı Mahallesi’nden Oğuzhan Kaman’ın isminin, şehidin ailesinin talebi üzerine bir yere verilmesini önerdi. Meclis üyeleri, “Şehitlerimiz bizim en önemli değerimiz. Başkanımızın da özenle üzerinde durduğu konudur. Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’nden gelecek isim listesini de değerlendirerek bu konuda Meclis Üyelerimizin desteği ile park, cadde ve bulvarlarımızda kahramanlarımızın ismini yaşatmaktan onur duyacağız” dediler.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:18
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