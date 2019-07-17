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Ceyhan’da Sanat Sokağı aydınlandı

Ceyhan Belediyesi, vatandaşlar tarafından boyanarak Sanat Sokağı adını verdikleri Elçi Bey Parkı’nı aydınlattı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:01
Ceyhan’da Sanat Sokağı aydınlandı

Ceyhan Belediyesi, vatandaşlar tarafından boyanarak Sanat Sokağı adını verdikleri Elçi Bey Parkı’nı aydınlattı.


Ceyhan’da vatandaşların halk hareketi olarak sosyal medyadan başlattığı kampanya ile boyayarak Sanat Sokağı adını verdikleri Elçibey Parkı ışık sistemleri ile aydınlatıldı. Ailelerin karanlık olduğu için gezmekten muzdarip olduğu alanı Ceyhan’a yakışır hale getirdiklerini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Parti ayrımı yapmaksızın tüm hemşehrilerininistek ve taleplerini yerine getiriyoruz” dedi.


Elçibey Parkı’nda yapılan çalışmaları vatandaşlarla beraber inceleyerek sohbet eden Başkan Aydar, “Ceyhan Tüketici Hakları Sayfalarının yöneticileri Gönül Yavuz ve Mahmut Yavuz hocam ile halkımızla birlikte Sanat Sokağında buluştuk. Hemşehrilerimizin başlatmış olduğu projeye biz de katkıda bulunup Ceyhan Sanat Sokağını ışıklandırıyoruz. Gencinden, yaşlısından, kadınından erkeğine ve çocuklarla birlikte emek verdiğimiz Sanat Sokağına Ceyhan Belediyesi olarak ışıklandırmasını yaptık. Artık Ceyhan’da karanlık bir yer kalmayacak. Burası Ceyhanlıların dilediği gibi vakit geçirebileceği, ailesi ile sohbet edebileceği, kadınların ve gençlerin ilgi göstereceği bir park haline dönüştü. İlk günden beri dediğimiz gibihalkımızla beraber Ceyhan’ı yönetmeye devam ediyoruz. 31 Marttan sonra ben hizmet gömleğimi giydim, herkesin başkanıyım ve her vatandaşımın talebi benim için değerlidir” diye konuştu.



“Bu bir halk hareketidir”


Ceyhan’ı hemşehrileri ile birlikte yöneteceğine vurgu yapan Aydar, “Kısa zamanda güzel işler yaptık ve daha güzel şeyleri Ceyhan halkıyla birlikte yapacağız. Burada bir belediye var ama borçlu bir belediye. Burada bir Ceyhan var ama yıllar boyunca ihmal edilmiş, hor görülmüş ve de hizmet yapılmamış. Ceyhanımızı biz belediyeciler olarak tek başımıza düzeltemeyiz. Ceyhan’ı Ceyhanlı halkımızın yardımlarıylagüzelleştirebiliriz. Bu kalabalık birlik ve beraberliğimizin güzel örneği olan halk hareketidir, Ceyhan’ın dayanışmasıdır. Ceyhan’a kim yardımda bulunursa, kim taş üstüne taş koyarsa biz onun yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Etkinliğe katılan vatandaşlar, “Sosyal medya üzerinde birlik olarak bu parkı boyayarak güzel bir yer yapmaya karar verdik. Sanat Sokağımıza Belediye Başkanımız Kadir Aydar gerek maddi, gerek manevi destekte bulundu. El birliğiyle daha güzel şeyler yapacağız. Her zaman yanımızda olduğu ve bizlere gösterdiği ilgi için Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundular.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:01
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