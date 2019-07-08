Ceyhan’da sahte içki operasyonu Adana’nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri, bir kişinin evinde 150 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri, bir kişinin evinde 150 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı ile Ceyhan ilçesinde yapılan denetimlerde, Muradiye Mahallesi Muradiye Camii yakınında, T.A. (69) isimli şahıs, sahte içkileri pet şişe içerisine koyarak motosikleti ile satışa çıktığı esnada suçüstü yakalandı.

T.A.’nın ikametinde ve deposunda yapılan aramalarda ise 150 litre kaçak alkole el koyuldu.

Gözaltına alına T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

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