Ceyhan’da Hobi Bahçesi Projesine start verildi

Ceyhan Belediyesi, tarihi Ceyhan Demir Köprü yanında bulunan atıl alanı, hobi bahçesi olarak çocuklara tahsis etmeye hazırlanıyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Hobi Bahçesi” projesine başladıklarını belirterek, Ceyhan girişinde bulunan ve atıl durumdaki belediyeye ait arsanın çocuklara tahsis edeceğini açıkladı. Tarihi Ceyhan Demir Köprü yanında bulunan alanda gazeteciler ile bir araya gelen Başkan Aydar, geleceğimizin teminatı çocukların kendi ürünlerini yetiştireceği, yürüyüş yolu ve piknik alanları ile Ceyhan Nehri Sahil Projesi’nin hayata geçtiğini dile getirdi.

Ceyhan girişindeki alanın şehrin çehresini değiştireceğini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Bugün ekibimizle birlikte Demir Köprü civarı Park ve Bahçeler Müdürlüğü önündeyiz. Gördüğünüz gibi burası atıl durumda. Burayı önceden çöplük olarak kullanıyorlardı, ve de atıl olan bütün malzemeleri gelip buraya atıyorlardı. Ceyhan’ın giriş ve çıkışın da bulunan çöplük dağları ve moloz yığınlarını ortadan kaldırmak için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte bir proje yaptık. Burayı biz 1. derece iş alanı ilan ettik. Ceyhan’ın girişine kentsel dönüşüm alanına dönüştürmek için bu taş duvarları inşa ediyoruz. Bu taş duvar 1. köprünün girişine kadar uzanacak. Bu vesile ile Ceyhan’ın girişi çöplük olmayacak, güzel görünecek. Bu taş duvarın hemen önünde de yürüyüş yolu yaparak hemşerilerimize güzel bir hizmet kazandıracağız.” dedi.

Uzun yıllardır Ceyhan’ın hizmetlerden ve üretmekten yoksun kaldığını hatırlatan Başkan Aydar, “Bu gördüğünüz alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü var ama kendi ağacı yok. Park ve Bahçeler Müdürlüğü var ama ne fidanlığı ne de kendi tohumu var. Bütün ihtiyaçlarını dışarıdan satın alıyor. Biz 5 bin metrekarelik büyüklüğe sahip bu yere fidanlık yapıyoruz. Burada Ceyhan Belediyesi kendi ağacını ve kendi çiçeğini yetiştirecek, böylece Ceyhan Belediyesi artık üreten belediye olacak ve dışa bağımlı olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Ceyhan’ın çocuklarının sosyalleşeceği, toprakla bulaşacağı ve kendi ürününü yetiştireceğini açıklayan Başkan Aydar, “Biz bu günlere kadınların, gençlerin ve özellikle çocukların sayesinde geldik. Anneleri unutmuyorum, çocukları unutmuyorum ve onları çok seviyorum. O yüzden buraya hobi bahçesi yapıyorum. Hobi bahçesini kullansınlar diye 10 yaş altındaki tüm çocuklara 45 metrekarelik alana sahip tapu göndereceğiz ve davet edeceğiz. Daha önce toprak görmemiş, ağaç görmemiş her çocuk erken yaşta diledikleri gibi ekecek ve büyütecek. Çocuklar topladıkları mahsulleri de satabilsinler diye buraya pazar yeri kuracağız böylece çocuklar erken yaşta para kazanmayı öğrenecek. Bu bizim hayalimizdi ve biz bugün burada temelini atıyoruz.” dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Aydar, “Bana projelerimi neden bu kadar çabuk yaptığımı soruyorlar. Acele etmeden 5 yıla sığdırmamızı öneriyorlar. Ceyhanlılar rahat olsun, biz aynı tempo ile durmadan yorulmadan çalışmaya ve projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ceyhan Nehri Projemizi de bugün burada başlatıyoruz” dedi.