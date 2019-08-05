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Ceyhan’da 17 mahallede "Halk Günü"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, köyleri gezerek Halk Günü düzenledi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:11
Ceyhan’da 17 mahallede "Halk Günü"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, köyleri gezerek Halk Günü düzenledi.


Başkan Aydar, her ayın son çarşambası düzenlediği Halk Günü’nde bir değişiklik yaparak Ceyhan’a bağlı kırsalda bulunan mahallelere gidip köylülerin sorun ve taleplerini yerinde inceledi. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın hizmet yapacaklarını belirten Başkan Aydar, "Biz 31 Mart’tan sonra siyasi gömleğimizi çıkardık, hizmet gömleğimizi giydik. Herkes rahatlıkla şikayet, istek ve talebini çekinmeden söyleyebilir. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’ın sizlere selamı var. Yoğun programları dolayısıyla gelemedi ancak tüm ekibini gönderdi. Sizlerin talepleri bizim için emirdir. Adana Büyükşehir Belediyesi amir ve müdürleri ile Ceyhan Belediyesi ekiplerimiz, istek, talep ve şikayetlerinizi dinlemek için buradayız. Oyunu veren, vermeyen herkese hem teşekkür etmek hem de sorunları yerinde inceleyip hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için geldik. Herkesi tek tek dinleyeceğim. Anında çözülmesi gerekenleri burada birlikte çözeceğiz. Kurum ve kuruluş müdürlerimizin tamamı burada onlar da kendi görev ve sorumluluk alanlarına ilişkin sorunları çözecekler" dedi.



“Biz herkesin başkanıyız”


Aydar, 31 Mart’tan önce ne söylediyse yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, “Bize oy verdiniz desteklediniz belediye başkanı yaptınız. Oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. Oy verenler iyi ki verdik, oy vermeyenler ise biz bu adama neden vermedik diyecek. Çünkü 31 Mart’tan sonra bizim için siyaset bitti. Biz hizmet gömleğimizi giydik. Biz artık herkesin belediye başkanıyız. İster AK Parti’li, ister MHP’li, ister CHP’li olsun herkese eşit mesafede hizmet götürecek adaletten asla şaşmayacağız. Kavgacı dönem bitti; çekişmelerden, kavga etmekten, hizmetler yoksun kaldı. Biz öyle olmayacağız uyum içerisinde çalışıyoruz ve çalışacağız. 20 yılda yapılmayanları üç ayda yaptık. Kimsenin girmeye cesaret edemediği Çamlıyol’u alt yapı ve üst yapı sorununu Zeydan Başkanımız ile çözdük. Biz biriz beraberiz, hizmet için varız. Seçimden seçime gelmeyeceğiz, Seçimden seçime gelen insanlardan olmayacağız. Sürekli geleceğiz, hizmet getireceğiz, eksiklerinizi tespit edip yapacağız.


Gittiği her mahallede büyük bir sevgi ile karşılanan Başkan Kadir Aydar, otobüs seferleri neden kaldırıldı sorusuna, “Zeydan Karalar Başkanım yapmadı. Üç aylık seçim aldatması yapmışlar. Sözlü, kazansa yine aynısı olacaktı. Siz oy verin diye üç aylık köy seferleri düzenlemişler. Başkanımız ile sürekli istişare içerisindeyiz, bu konuyu gündeme alarak çözüm üreteceğiz, vatandaşlarımız mağdur olmasın diye ulaşım sorununa da çare bulacağız” diye konuştu.


Genellikle yol problemi şikayetleri ile karşılaşan Başkan Aydar, “Sorunları ve problemleri yerinde incelemek için buradayız. Halk günü buluşmasını bu nedenle mahallelerimizde düzenledik. Tüm sorunları arkadaşlarımız not aldılar, o sorunlar çözülecek ve size tekrar dönüş yaparak problemin giderildiğini söyleyecekler” dedi.



“Sinekler bize miras kaldı”


Sinekle mücadeleyi en üst seviyede sürdürdüklerini belirten Başkan Kadir Aydar, “Larva dönemi seçim öncesine denk geldiği için ilaçlama yapılmamış, araçları seçim aracı olarak kullandıklarına dair duyumlarımız var. Sinekler bize miras kaldı ancak bu yıl bizlere anlayış göstermenizi rica ediyorum. Zeydan Karalar Başkanımızda bu konuda hassas davranıyor. İlaçlama için 9 araç daha kullanılarak sayısını arttırıp 22’ye çıkardık. Ekiplerimiz gece, gündüz demeden ilaçlama yapıyor. Önümüzdeki yıllarda erken önlem alarak bu sorunu ortadan kaldıracağız” şeklinde konuştu.


Başkan Aydar, konuşmasının ardından ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla tek tek sorun, şikayet ve taleplerini dinledi. Kendisine iletilen konuları not aldı ve yanında hazır bulunan kurum müdürlerine talimat vererek hızlı bir şekilde çözüm bulmasını istedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:11
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